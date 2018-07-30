Суд решит вопрос об аресте московских сестер, убивших отца из-за "моральных страданий"

Следствие ходатайствует о заключении под стражу сестер, убивших отца в Москве. Решение будет принимать суд.

Напомним, вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома по Алтуфьевскому шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению были задержаны трое его дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за причинения им на протяжении длительного времени "моральных страданий".

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании для всех троих меры пресечения. В ведомстве уточнили, что она связана с лишением свободы.

Расследуется уголовное дело по статье "убийство".