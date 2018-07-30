Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге повесили на ограждающий забор фотографии "маленького островка зелени"

Общественники, защищающие берёзовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга, разместили на поставленном застройщиком заборе фотографии рощи, которую могут потерять местные жители. Фотографии разметили в группе "Типичный Екатеринбург" в социальной сети.

Теперь фото привлекают внимание жителей района около одного из самых популярных входов в рощу (рядом с домом Чкалова, 242). Цель такой акции - показать уральцем, какую красоту может уничтожить компания-застройщик "Атомстройкомплекс".

Напомним, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Там планируется возвести жилой комплекс. Общественники неоднократно протестовали против вырубки деревьев. По их мнению, застройщик якобы производит вырубку незаконно.

Неравнодушные граждане подали уже два иска в суд: к администрации Екатеринбурга и к компании "дом.рф" (бывшее АИЖК). Сейчас в планах активистов сделать запрос в прокуратуру, так как в роще обнаружены растения, внесённые в Красные книги различных регионов.