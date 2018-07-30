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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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экономика ;
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Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге повесили на ограждающий забор фотографии "маленького островка зелени"
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Академический район, берёзовая роща, забор (2018) | Фото: vk.com/te_ekb

Общественники, защищающие берёзовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга, разместили на поставленном застройщиком заборе фотографии рощи, которую могут потерять местные жители. Фотографии разметили в группе "Типичный Екатеринбург" в социальной сети.

Теперь фото привлекают внимание жителей района около одного из самых популярных входов в рощу (рядом с домом Чкалова, 242). Цель такой акции - показать уральцем, какую красоту может уничтожить компания-застройщик "Атомстройкомплекс".

Академический район, берёзовая роща, забор(2018)|Фото: vk.com/te_ekb

Академический район, берёзовая роща, забор(2018)|Фото: vk.com/te_ekb

Напомним, что застройщик "Атомстройкомплекс" получил землю, где находится березовая роща, в аренду. Там планируется возвести жилой комплекс. Общественники неоднократно протестовали против вырубки деревьев. По их мнению, застройщик якобы производит вырубку незаконно.

Академический район, берёзовая роща, забор(2018)|Фото: vk.com/te_ekb

Неравнодушные граждане подали уже два иска в суд: к администрации Екатеринбурга и к компании "дом.рф" (бывшее АИЖК). Сейчас в планах активистов сделать запрос в прокуратуру, так как в роще обнаружены растения, внесённые в Красные книги различных регионов.

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30.07.2018 10:29 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:29 Екб

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Защитники берёзовой рощи в Екатеринбурге повесили на ограждающий забор фотографии "маленького островка зелени"
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