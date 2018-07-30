БЭМЗу предписали отключиться от электричества из-за долга в 37 миллионов рублей

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к "Баранчинскому электромеханическому заводу" с целью к самостоятельному ограничению энергопотребления за долг в 37 млн руб. После вступления в силу судебного решения завод обязан полностью прекратить потребление электроэнергии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергетической компании.

Неисполнение судебного решения грозит заводу штрафом от 100 тыс. руб., а также возбуждением уголовного дела в случае злостного уклонения от исполнения решения.

Напомним, в начале года суд оштрафовал на 100 тыс. руб. "Режевской завод ЖБИ" по жалобе "ЭнергосбыТ Плюс" за отказ отключиться самостоятельно.