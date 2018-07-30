В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартуют последние в этом году опрессовки

Уже завтра в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдет второй и последний в этом году этап опрессовок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, делается это для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Так, с 23 часов 31 июля и до 7 часов 1 августа пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных трубопроводов повышенным давлением. А 2 и 3 августа с 0.00 до 6.00 пройдут гидравлические испытания магистральных и разводящих подающих трубопроводов. На время проведения испытаний энергетики будут вынуждены прекратить горячее водоснабжение потребителей. До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после их окончания.

Как заверили в компании, по мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут организованы ремонтные работы. При обнаружении на участках теплосетей течи горячей воды, парения и промоин грунта следует немедленно сообщить о случившемся по телефонам: Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 (222-3-005); Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: 331-22-18: оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: 370-59-21.