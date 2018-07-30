СМИ: Возбуждено дело о хищении 22 млн рублей на киностудии "Чеченфильм"

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве против руководства и сотрудников ГУП "Киностудия "Чеченфильм", сообщает РБК.

В апреле Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру по делу о возврате бюджетных средств за невыпущенные фильмы. Соответствующее обращение с требованием привлечь виновных лиц к ответственности подписано министром культуры Владимиром Мединским.

Среди кинокомпаний значился и "Чеченфильм".

В 2011 году Минкультуры заключило с киностудией контракт на создание фильма "Тоска" по рассказу Антона Чехова. "Чеченфильм" не снял картину и деньги не вернул.

По информации источников РБК, в 2014 года суд обязал кинокомпанию вернуть долг в 21,9 млн руб. плюс 1,4 млн руб. в качестве процентов. В том же году "Чеченфильм" был ликвидирован. С министерством он так и не расплатился.

Всего в обращении Минкультуры в Генпрокуратуру фигурировало пять киностудий.