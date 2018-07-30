Окончательный отчёт: в исчезновении MH 370 никто не виноват?

Правительство Малайзии представило окончательный отчёт о поисках "Боинга 777", следовавшего рейсом МН 370 по маршруту Куала-Лумпур в Пекин и бесследно исчезнувшего 8 марта 2014 г.

В соответствии с ранее анонсированной процедурой, копии сначала розданы родственникам пассажиров борта. Австралийские СМИ обращают внимание на то, что при первом знакомстве с документом сообщается, что правительство Малайзии вновь не возложило обязанность за исчезновение самолёта "ни на кого".

Сакинаб Шах, сестра пилота рейса MH 370 Закирии Шаха, рассказала, что доклад опроверг причастность её брата к пропаже лайнера. Вскоре после получения отчёта некоторые из родственников назвали его "незаконченным", считая, что окончательный доклад невозможен, пока не найдены обломки самолёта, или называли представленную информацию недостоверной.

Министр транспорта Энтони Лока, напротив, настаивает на том, что в отчёт попало каждое слово, собранное следователями, и они представлены безо всяких изменений, дополнений или редактирования.

Напомним, новый глава правительства Малайзии Мохамад Мохатхир вскоре после прихода к власти решил в рамках сокращения государственных расходов прекратить финансирование операции по поиску исчезнувшего "Боинга".