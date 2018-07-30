В Челябинске с гостевых маршрутов уберут более 300 незаконных киосков

В Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС с гостевых и основных маршрутов снесут 338 незаконных нестационарных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Киоски будут демонтированы до 1 января 2020 года.

Кроме того, внесены изменения в законодательство и нормативно-правовые акты. Теперь чиновники смогут изменять схему размещения нестационарных торговых объектов, для того чтобы привести город к единому стилю, а также определить правила размещения временных сооружений на гостевых маршрутах.

Евгений Тефтелев призвал организовать работу так, чтобы затраты у бизнесменов, которые оформляют торговые точки сейчас, были минимальными.

"Облик должен соответствовать тому, который формулируется Администрацией и Челябинской городской Думой", - подчеркнул он.