В Иркутске задержан неадекватный мужчина, стрелявший из окна по машинам во дворе и полицейским

Полицейские задержали мужчину, открывшего беспорядочную стрельбу из окна жилого дома в Иркутске.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина обстрелял наряд полиции из окна девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в микрорайоне Зеленый, рядом с которым находится воинская часть.

"Мужчина по неизвестной причине открыл беспорядочную стрельбу из окна своего дома, повреждено несколько автомашин во дворе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Иркутской области.

В результате легкое ранение получил один местный житель. Прибывшим на место полицейским удалось убедить стрелка прекратить огонь, открыть дверь квартиры и сдаться. В итоге он был задержан, сейчас все мотивы такого поступка устанавливаются. Известно, что задержанный был в неадекватном состоянии.

Стоит отметить, что в районе, где все произошло, проживают военнослужащие и те, кто уже уволился в запас.