Жители Екатеринбурга накопили долг за газ в размере 100 миллионов рублей

Жители Екатеринбурга по данным на 1 июля 2018 года задолжали АО "Екатеринбурггаз" за потребленное голубое топливо и техническое обслуживание газового оборудования 97,6 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

27 июля 2018 года специалисты объехали неплательщиков в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Рейд был назначен на раннее утро, чтобы с большей вероятностью застать потребителей дома.

"Если сумма задолженности превышает 3 тыс.руб., то судебные приставы имеют право описать имущество. Должнику вручается повестка. Человек обязан явиться в службу судебных приставов в течение пяти дней. В этот период он имеет возможность погасить долги", - пояснил судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района Роман Косачев.

Подобные рейды проводятся регулярно. Отмечается, что по количеству должников среди физических лиц лидирует Чкаловский район Екатеринбурга.