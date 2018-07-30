Восемь человек стали жертвами крупного пожара в Сочи

Серьезный пожар произошел в Сочи в частном жилом доме, погибли восемь человек. Госпитализированы три человека, среди них - 16-летний подросток.

Возгорание произошло на улице Просвещения в Адлере. Площадь возгорания - 300 квадратных метров.

Все погибшие и пострадавшие - наемные рабочие, вероятно, из стран СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города-курорта.

Местные СМИ пишут, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД. По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

Известно, что договор аренды на этот участок был заключен с компанией "РЖД". Ее представитель сейчас находится на месте происшествия.

Ранее при пожаре в Иркутской области погибла семья из пяти человек. Трагедия случилась в деревянном двухквартирном жилом доме в поселке Бохан. Среди погибших оказалась двухгодовалая девочка.