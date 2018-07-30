В Челябинске на пляже, где запрещено купаться, утонул ребенок

В Челябинске в субботу на пляже "Восход" в Ленинском районе утонул семилетний мальчик. В администрации города напомнили, что купаться на этом пляже запрещено – берег не подготовлен, вода не соответствует по качеству, передает корреспондент Накануне.RU

Как рассказал спикер городской думы Станислав Мошаров, на пляже "Восход" нельзя устанавливать спасательный пост, потому что там запрещено купаться.

"Еще раз предупреждаем и родителей, и детей, которые самостоятельно ходят на пляж, нельзя купаться в этом месте. На этом пляже и в прошлом году была трагедия, к сожалению, и в этом случилась", - отметил он.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев рассказал, что было проведено несколько исследований и специалисты подтвердили, что нельзя использовать эту зону под пляж. На территории пляжа даже установили специальный плакат: "купание запрещено".

"Мы призываем людей не пользоваться этим пляжем", - подчеркнул градоначальник.

Станислав Мошаров напомнил, что в городе есть оборудованные пляжи, где работают спасательные службы. Там за выходные удалось спасти шесть детей.