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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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В Челябинске на пляже, где запрещено купаться, утонул ребенок
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табличка купаться запрещено (2011) | Фото:nakanune.ru

В Челябинске в субботу на пляже "Восход" в Ленинском районе утонул семилетний мальчик. В администрации города напомнили, что купаться на этом пляже запрещено – берег не подготовлен, вода не соответствует по качеству, передает корреспондент Накануне.RU
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Как рассказал спикер городской думы Станислав Мошаров, на пляже "Восход" нельзя устанавливать спасательный пост, потому что там запрещено купаться.

"Еще раз предупреждаем и родителей, и детей, которые самостоятельно ходят на пляж, нельзя купаться в этом месте. На этом пляже и в прошлом году была трагедия, к сожалению, и в этом случилась", - отметил он.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев рассказал, что было проведено несколько исследований и специалисты подтвердили, что нельзя использовать эту зону под пляж. На территории пляжа даже установили специальный плакат: "купание запрещено".

"Мы призываем людей не пользоваться этим пляжем", - подчеркнул градоначальник.

Станислав Мошаров напомнил, что в городе есть оборудованные пляжи, где работают спасательные службы. Там за выходные удалось спасти шесть детей.

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30.07.2018 09:30 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:30 Екб

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В Челябинске на пляже, где запрещено купаться, утонул ребенок
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