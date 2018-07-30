Генеральный директор "ЮграТрансСнаба" подозревается в незаконном доходе в 30 миллионов

Прокуратура добилась нового рассмотрения дела генерального директора "ЮграТнансСнаба", которого освободили от ответственности за незаконное предпринимательство, передает корреспондент Накануне.RU.
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Бизнесмен, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, незаконно использовал установку обезвоживания углеводородного сырья для переработки нефти и последующей ее реализации. Он заработал на этом 30 млн руб.
Было возбуждено дело, однако городской суд Нягани освободил предпринимателя от наказания: преступление перестало быть общественно опасным. Гособвиниитель обжаловал вердикт в окружном суде, который отправил дело на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.