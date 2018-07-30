Генеральный директор "ЮграТрансСнаба" подозревается в незаконном доходе в 30 миллионов

Прокуратура добилась нового рассмотрения дела генерального директора "ЮграТнансСнаба", которого освободили от ответственности за незаконное предпринимательство, передает корреспондент Накануне.RU.

Бизнесмен, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, незаконно использовал установку обезвоживания углеводородного сырья для переработки нефти и последующей ее реализации. Он заработал на этом 30 млн руб.

Было возбуждено дело, однако городской суд Нягани освободил предпринимателя от наказания: преступление перестало быть общественно опасным. Гособвиниитель обжаловал вердикт в окружном суде, который отправил дело на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.