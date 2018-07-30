В Челябинске за час выпала недельная норма осадков

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Сегодня днем в регионе прогнозируются грозы, град, очень сильные дожди, усиление ветра до 15-20 м/с. Накануне в столице Южного Урала за час выпала недельная норма осадков, горожане жаловались на места подтопления, передает корреспондент Накануне.RU.

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Как рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев, вчера в течение часа выпала недельная норма осадков — 22 мм. Всего поступило 18 обращений горожан с жалобами на подтопления. Больше всего подтоплений было на северо-западе и на Труда.

"Наши службы оперативно реагировали. Ливневки забивались мусором, приходилось их чистить. Мы реагируем оперативно. Сегодня ещё одно предупреждение от МЧС пришло. Все службы предупреждены и будут оперативно реагировать", - подчеркнул градоначальник.