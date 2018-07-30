"Как обеспечить пенсиями самозанятых?" Свердловские "единороссы" обсудили пенсионную "реформу" после того, как ее одобрили

В свердловском отделении партии "Единая Россия" состоялось обсуждение изменений пенсионной системы уже после того, как партия в заксобрании проголосовала "за" данный законопроект Правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Члены партии совместно со специалистами пенсионного фонда, экспертами и общественниками решили подумать, как в дальнейшем обеспечить пенсиями граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

"Вопросы, которые нужно решать сейчас: как будут обеспечены пенсиями самозанятые граждане, как адаптировать солидарную распределительную систему, которая нам досталась от советских времен, к современным условиям", - сказал заместитель председателя ЗакСО Владимир Власов, голосовавший за повышение пенсионного возраста.

Он предложил "сделать темпы перехода не год, а по полгода, это смягчит ситуацию".

По мнению секретаря свердловского отделения "ЕР" Виктора Шептия, параметры пенсионной системы не ограничиваются только пенсионным возрастом.

"Они содержат много показателей иного рода, например, сохранение тех льгот, которые есть для льготных категорий граждан, для представителей таких профессий как педагоги, врачи, а также тем, кто работал на Крайнем Севере, на опасных и вредных производствах", - прокомментировал он.

Шептий также считает, что протестовать против пенсионной "реформы" – "безответственно", и предлагает подумать над гарантиями профосмотров для людей предпенсионного возраста.

Один из присутствующих пенсионеров предложил определить один возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин - в 62 года. Свое мнение он объяснил тем, что средняя продолжительность жизни у женщин лет на 10 больше, чем у мужчин.

Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова озвучила опыт Японии. По ее словам, японцы придумывают сферы занятости для пожилых – "они управляют роботами и так далее".

Предложения, которые прозвучали во время дискуссии, направят ко второму чтению законопроекта о пенсиях в Госдуму.

Отметим, что в выходные по всей России прошли митинги от КПРФ против повышения пенсионного возраста. На протестной акции в Екатеринбурге побывал также депутат Госдумы от "ЕР" Андрей Альшевских, заявивший, что ведет сбор предложений ко второму чтению, что тоже стало примером непоследовательного поведения и реакцией на массовые народные выступления. Ведь ранее депутаты утверждали закон в первом чтении в предложенном Правительством РФ варианте во время ЧМ по футболу, когда акции были запрещены, безо всякого общественного обсуждения.

Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали предложенный Правительством РФ законопроект о повышении пенсионного возраста - 30 народных избранников выступили в поддержку данной инициативы, 9 - проголосовали против и один воздержался.