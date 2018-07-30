В Магнитогорске произошла дорожная авария, в которой погиб мужчина

В Магнитогорске в аварии погиб 48-летний мужчина.

ДТП произошло на улице Комсомольской, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Столкнулись Daewoo Nexia и "Газель". Водитель иномарки выехал на "встречку" и лоб в лоб столкнулся с "Газелью". Он погиб.