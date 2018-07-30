Первый заместитель главы администрации Чайковского ушел в отставку

Первый заместитель главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству Николай Киселев ушел в отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

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Документ с информацией о кадровых изменениях опубликован на сайте администрации. В нем говорится, что увольнение произошло "по соглашению сторон". В пресс-службе мэрии не смогли оперативно ответить на вопрос о том, кто сейчас исполняет обязанности первого заместителя.

Пост первого заместителя Николай Киселев занимал с 28 мая 2018 г.

Трудовую деятельность начал с должности токаря на ташкентском авиационном производственном объединении. В разные годы занимал руководящие должности на предприятиях "Сибирская финансовая компания", "Экоэнергосистема", "Аспекс", "Стройтекс".

С 2006 по 2015 г. занял пост заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и развития

В 2015 г. перешел на должность коммерческого директора "СтройИнжиниринг". С 2016 по 2017 г. работал начальником Чайковского отдела автотранспортного и автодорожного надзора. В 2017 г. заместитель начальника отдела капитального ремонта дирекции единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области. В 2018 г. и до назначения на пост первого заместителя главы администрации Чайковского руководил местным "Водоканалом".