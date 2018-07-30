Жителя Иркутской области судят за жестокое убийство своей жены и ребенка во время семейного праздника

Жителя Иркутской области судят за жестокое убийство своей жены и маленького ребенка. Расследование завершено.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, 13 марта в квартире дома были обнаружены тела 21-летней женщины и полуторагодовалого ребенка с многочисленными ножевыми ранениями. Очень скоро была установлена причастность к убийству 26-летнего супруга погибшей. Позже выяснилось, что в тот день мужчина вместе с супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру на улице Байкальская, чтобы отметить семейный праздник. Вечером он заподозрил свою жену в измене, прочитав в ее телефоне сообщение от незнакомца.

В результате внезапно возникшей ревности муж схватил нож и нанес удары сначала ребенку, которого мать держала на руках, а затем и ей самой. Около суток убийца скрывался от правоохранительных органов в одном из садоводств Мельничной Пади Иркутского района. Он собирался сбежать из России и вернуться на родину.

Как отметили в следствии, свою вину он признал. По заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.