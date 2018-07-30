Начальником управления транспорта Челябинска назначен Максим Кичеев

Управление транспорта Челябинска возглавил Максим Кичеев. Нового руководителя на аппаратном совещании представил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, в июне начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов ушел в отставку. Исполняющим обязанности руководителя управления был назначен главный специалист Максим Кичеев.
Ранее Кичеев работал в ГУВД по Челябинской области и возглавлял ОПБ УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу. В июне прошлого года получил должность в управлении транспорта.