Начальником управления транспорта Челябинска назначен Максим Кичеев

Управление транспорта Челябинска возглавил Максим Кичеев. Нового руководителя на аппаратном совещании представил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июне начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов ушел в отставку. Исполняющим обязанности руководителя управления был назначен главный специалист Максим Кичеев.

Ранее Кичеев работал в ГУВД по Челябинской области и возглавлял ОПБ УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу. В июне прошлого года получил должность в управлении транспорта.