Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" разберут к 2019 году

Дополнительные трибуны на стадионе "Екатеринбург-Арена" уберут в 2019 году. Об этом в интервью рассказал президент ФК "Урал" Григорий Иванов. Интервью было опубликовано в программе к первому матчу клуба, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Трибуны будут разбирать однозначно. Примерно в 2019 году должны все разобрать, но нет никакой необходимости делать это в ближайшее время. Не надо никуда торопиться. Будем разбирать постепенно. В межсезонье, как вариант", - говорит Иванов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее известное американское издание "Нью-Йорк Таймс" посвятило большую статью стадиону "Екатеринбург-Арена". В частности, внимание автора привлекли временные трибуны, возведенные специально к мундиалю.