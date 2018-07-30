Россия предложит на экспорт корабли проекта 22800 с ракетами "Калибр"

Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, в приоритете - страны Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию и Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас корабли поставляются Балтийскому, Черноморскому, Каспийскому и Северному флотам России.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море.

Добавим, разработчик крылатых ракет - ОКБ "Новатор", советское/российское предприятие, основанное в 1947 году как подразделение Машиностроительного завода им. М. И. Калинина в Свердловске. Занималось разработкой крупнокалиберных артиллерийских систем противовоздушной обороны. Выделилось в самостоятельное предприятие в 1991 году. С 2002 года входит в состав ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

Первое боевое применение этих ракет состоялось в начале октября 2015 года, когда четыре корабля Каспийской флотилии нанесли ракетный удар по базам боевиков "Исламского государства" в Сирии из района Каспийского моря.