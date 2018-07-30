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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова задержали по новому делу без предъявления обвинений
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Павел Крюков (2018) | Фото: Заксобрание Ямала

Во время домашнего ареста бывшего гендиректора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Павла Крюкова вновь задержали. Это произошло накануне, 29 июля, около девяти часов вечера, когда нефтяник явился к следователям по повестке, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал адвокат Крюкова Филипп Симанцов, его подзащитного, находящегося под домашним арестом, поместили в изолятор временного содержания в Ноябрьске без предъявления обвинений. Сам адвокат узнал об этом постфактум, при задержании он не присутствовал.

Напомним, Крюков проходил обвиняемым по делу о даче взятки должностному лицу и находился под арестом с 17 ноября прошлого года. 17 июля 2018 года по решению суда его выпустили из СИЗО под домашний арест, дело еще не закрыто. Задержание 29 июля произведено по новому делу, которое было возбуждено всего неделю назад.

Как предполагает следствие, Крюков возглавлял общественную организацию мотоциклетного спорта в Ноябрьске и перевел на счет коммерческой организации 58 млн руб. По версии стороны обвинения, работы выполнены не были. Сторона же защиты заявляет, что Павел Крюков в принципе не имел отношения к делам этой спортивной организации и не занимал в ней какую-либо должность.

Сегодня адвокат Крюкова прилетел в Ноябрьск, чтобы изучить материалы нового дела.

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30.07.2018 08:44 Мск | Ноябрьск | Михаил Лукашкин
10:44 Екб

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На Ямале депутата заксобрания округа подозревают в получении взятки







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Депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова задержали по новому делу без предъявления обвинений
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