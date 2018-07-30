Депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова задержали по новому делу без предъявления обвинений

Во время домашнего ареста бывшего гендиректора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Павла Крюкова вновь задержали. Это произошло накануне, 29 июля, около девяти часов вечера, когда нефтяник явился к следователям по повестке, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал адвокат Крюкова Филипп Симанцов, его подзащитного, находящегося под домашним арестом, поместили в изолятор временного содержания в Ноябрьске без предъявления обвинений. Сам адвокат узнал об этом постфактум, при задержании он не присутствовал.

Напомним, Крюков проходил обвиняемым по делу о даче взятки должностному лицу и находился под арестом с 17 ноября прошлого года. 17 июля 2018 года по решению суда его выпустили из СИЗО под домашний арест, дело еще не закрыто. Задержание 29 июля произведено по новому делу, которое было возбуждено всего неделю назад.

Как предполагает следствие, Крюков возглавлял общественную организацию мотоциклетного спорта в Ноябрьске и перевел на счет коммерческой организации 58 млн руб. По версии стороны обвинения, работы выполнены не были. Сторона же защиты заявляет, что Павел Крюков в принципе не имел отношения к делам этой спортивной организации и не занимал в ней какую-либо должность.

Сегодня адвокат Крюкова прилетел в Ноябрьск, чтобы изучить материалы нового дела.