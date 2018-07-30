Свердловские судебные приставы за долги арестовали спецтехнику

На Среднем Урале судебные приставы арестовали спецтехнику за долги.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, житель Нижнего Тагила долгое время не погашал задолженность перед физическим лицом в 370 тыс. руб. даже несмотря на ограничение в праве выезда за границу. Из запросов регистрационных органов стало известно о наличии у должника фронтального погрузчика марки XCMG, произведенного в КНР в 2014 году.

Судебным приставом был составлен акт описи и ареста имущества. Не желая расставаться с техникой, мужчина частично погасил сумму задолженности - 120 тыс. руб. Благодаря этому погрузчик был оставлен ему на ответственное хранение: то есть, транспортное средство находится у должника, но пользоваться им он не имеет права, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность.

Как отметили в УФССП, лишь после того, как задолженность будет погашена в полном объеме, с транспортного средства будет снят арест.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга лишился дорогого автомобиля за крупный долг по алиментам.