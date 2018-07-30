Из-за строительства новой дороги в Кургане требуют перекрыть участок на улице Карла Маркса

В Кургане необходимо перекрыть часть улицы Карла Маркса - в ходе строительства новой дороги на Бурова-Петрова строители должны подсоединить новые инженерные сети к уже существующим коммуникациям.

Власти Кургана поручили подрядной организации "Вестстрой" подготовить детальный график выполнения работ, сообщили Накануне.RU в администрации города.

В ходе выездного совещания на объекте замруководителя администрации Кургана Андрей Жижин поручил подрядчику ускорить темпы строительства и увеличить количество техники, которая осуществляет завоз грунта и песка на строительную площадку.

Планируется, что новую дорогу по Бурова-Петрова на участке от Гоголя до Карла Маркса откроют уже осенью - это будет шестиполосная дорога.