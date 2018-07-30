Объявленный в розыск по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат задержан в аэропорту

Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Иркутска. Об этом сообщила "Интерфаксу" его супруга Анна.

При этом ранее СМИ сообщили, что фигуранта дела о хищении денег "Роскосмоса" не оказалось в самолете.

По словам супруги , Третьякова увезли в ГСУ СКР по Московской области.

Напомним, адвокат Игорь Третьяков, которого Следственный комитет объявил в розыск, находился в Иркутской области, на фестивале по аквабайку на озере Байкал.

Ранее по подозрению в мошенничестве правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову. Задержание обоих провели сотрудники ФСБ, в их домах и на предприятии были проведены обыски.