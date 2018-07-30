Кабмин продлил программу льготного автокредитования до 2020 года

Программа льготного автокредитования будет работать до 2020 г. Объем скидки увеличен, следует из распоряжения на сайте Правительства РФ.

Скидка увеличится с 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля для жителей Дальнего Востока, передает корреспондент Накануне.RU. Это объясняется желанием повысить доступность российских авто в регионе. Скидка распространится на программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" .

Объем финансирования программы в 2018-2020 гг. составит 15 млрд руб.

В 2018 г. по механизму льготного автокредитования будет реализовано 45,1 тыс. автомобилей, 5,8 тыс. з которых будут проданы на Дальнем Востоке.