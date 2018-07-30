На МКАД "Газель" насмерть сбила полицейского

Инспектор ДПС, сбитый автомобилем на Московской кольцевой автодороге, скончался в больнице.

Все случилось на 77-м километре МКАД, в районе съезда с трассы М-11: "Газель" наехала на инспектора ДПС. Полицейский был доставлен в медучреждение.

"Сотрудник ДПС, которого сбили на МКАД, умер в больнице", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

При этом водитель "Газели" не покинул место происшествия. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на МКАД автомобиль протаранил несколько припаркованных машин. В результате два человека погибли и еще двое пострадали.