Главу Чайковского отстранили от должности на время следствия по уголовному делу

Суд временно отстранил главу администрации Чайковского Алексея Третьякова от исполнения обязанностей на период следствия по уголовному делу, возбужденному СУ СК РФ по Пермскому краю, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Алексея Третьякова.

По словам главы Чайковского, с ходатайством вышел следователь.

"После восстановления я вышел на работу, проверил, какие подразделения чем занимаются, какие материалы в работе. Обнаружил серьезные недоработки по рассмотрению представлений прокуратуры и назначил служебные проверки. Предупредил, что к виновным будет применено дисциплинарное наказание. После этого председатель и начальник отдела комитета по управлению имуществом рассказали следствию, что я якобы оказываю на них психологическое давление. О том, что эти люди также являются свидетелями по делу, я не знал. Проверки касаются не только их, но и многих сотрудников администрации", — приводит издание слова Третьякова.

Он намерен обжаловать решение в Пермском краевом суде. На время отстранения главы Чайковского от занимаемой должности, исполняющим обязанности, скорее всего, вновь будет назначен Александр Пойлов.

Как сообщало Накануне.RU, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".

21 марта в думу Чайковского поступило заявление от Алексея Третьякова о сложении полномочий. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены. Алексей Третьяков попытался оспорить решение депутатов в городском суде, а когда ему это не удалось - подал на апелляцию в Пермский краевой суд. Суд восстановил Третьякова в должности.