Елена Ямпольская: "Надо прекратить эти соплежуйские сериалы, передачи о разводах, о генетических экспертизах!"

Новый председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, избиравшаяся в нижнюю палату парламента от Челябинской области по спискам "Единой России" в 2016 году, сделала ряд важных программных заявлений. Произошло это в ходе ток-шоу Владимира Соловьева в эфире телеканала "Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Елена Ямпольская поддержала идею создать на Южном Урале литературный журнал

Прежде всего Ямпольская польстила челябинцам и уральцам, отвечая на вопрос ведущего, почему за ее кандидатуру голосовали на Южном Урале.

"Весь Урал – сплошные интеллектуалы. Потому что там – производство, там как раз всегда были новаторы производственные. В Челябинске исторически мыслящие, читающие люди", – охарактеризовала регион Ямпольская. Далее гостья ведущего выдала в эфир собственное мнение о происходящем сегодня на ТВ.

"Если мы хотим настроиться на дело, может, мы прекратим эти соплежуйские сериалы о том, как девочка из деревни приехала поступать в институт, не поступила, но уже на втором перекрестке ей сделал предложение олигарх? Ну может, мы это прекратим? Эти убогие передачи о разводах, о генетических экспертизах…" – заявила новоиспеченный председатель культурного комитета Госдумы.

При этом, по ее словам, речь не идет о цензуре и тем более введении каких-либо запретов – низкопробные передачи и телефильмы должны вытесняться "качественным и талантливым продуктом".

Напомним, что Елена Ямпольская была избрана председателем комитета по культуре Госдумы 25 июля, пост стал вакантным после кончины многолетнего руководителя – режиссера Станислава Говорухина. Незадолго до утверждения Ямпольской в новой должности большой резонанс вызвало ее заявление о повышении пенсионного возраста, она сказала, что выход на пенсию для многих – "это вопрос привычки и зона психологического комфорта".

С 1 ч. 02 мин.