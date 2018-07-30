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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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экономика ;
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Елена Ямпольская: "Надо прекратить эти соплежуйские сериалы, передачи о разводах, о генетических экспертизах!"
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Елена Ямпольская (2018) | Фото: duma.gov.ru/

Новый председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, избиравшаяся в нижнюю палату парламента от Челябинской области по спискам "Единой России" в 2016 году, сделала ряд важных программных заявлений. Произошло это в ходе ток-шоу Владимира Соловьева в эфире телеканала "Россия", передает корреспондент Накануне.RU.
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Прежде всего Ямпольская польстила челябинцам и уральцам, отвечая на вопрос ведущего, почему за ее кандидатуру голосовали на Южном Урале.

"Весь Урал – сплошные интеллектуалы. Потому что там – производство, там как раз всегда были новаторы производственные. В Челябинске исторически мыслящие, читающие люди", – охарактеризовала регион Ямпольская. Далее гостья ведущего выдала в эфир собственное мнение о происходящем сегодня на ТВ.

"Если мы хотим настроиться на дело, может, мы прекратим эти соплежуйские сериалы о том, как девочка из деревни приехала поступать в институт, не поступила, но уже на втором перекрестке ей сделал предложение олигарх? Ну может, мы это прекратим? Эти убогие передачи о разводах, о генетических экспертизах…" – заявила новоиспеченный председатель культурного комитета Госдумы.

При этом, по ее словам, речь не идет о цензуре и тем более введении каких-либо запретов – низкопробные передачи и телефильмы должны вытесняться "качественным и талантливым продуктом".

Напомним, что Елена Ямпольская была избрана председателем комитета по культуре Госдумы 25 июля, пост стал вакантным после кончины многолетнего руководителя – режиссера Станислава Говорухина. Незадолго до утверждения Ямпольской в новой должности большой резонанс вызвало ее заявление о повышении пенсионного возраста, она сказала, что выход на пенсию для многих – "это вопрос привычки и зона психологического комфорта".

С 1 ч. 02 мин.

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30.07.2018 07:44 Мск | Денис Лузин
09:44 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.07.2018 17:04 Мск
"Вы читали ее "Гимн настоящей стерве"?" Елену Ямпольскую избрали главой комитета Госдумы по культуре

Ранее 24.07.2018 10:02 Мск
"Единая Россия" выдвинула Елену Ямпольскую на пост председателя комитета Госдумы по культуре








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Елена Ямпольская: "Надо прекратить эти соплежуйские сериалы, передачи о разводах, о генетических экспертизах!"
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