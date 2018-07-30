В Кургане подросток на велосипеде влетел под детский поезд

В ЦПКиО в Кургане ребенок на велосипеде влетел под движущийся детский поезд.

Инцидент произошел днем 29 июля, сообщили Накануне.RU в администрации парка.

Детский поезд ехал в сторону пляжа "Бабьи пески", с горки в это время начал спускаться мальчик на велосипеде. Ребенок увидел состав и спрыгнул с велосипеда, однако ушибов избежать не удалось.