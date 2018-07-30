Четыре кандидата на пост губернатора Тюменской области сдали документы в избирком

Четыре из пяти кандидатов на пост губернатора Тюменской области сдали документы для регистрации в избирком. Подписи не сдала лишь кандидат от "Партии социальной защиты" Лариса Шакурова, передает корреспондент Накануне.RU.

Три кандидата - Александр Моор ("Единая Россия"), Артем Зайцев (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ) - предоставили документы в пятницу. В воскресенье документы в избирком сдал Владимир Пискайкин.

Левченко "номинировал" на пост сенаторов главу отделения КПРФ в Тюменской области Тамару Казанцеву, депутата тюменской облдумы Юрия Юхневича и районного депутата Александра Изотова.

Владимир Пискайкин включил в список банкира Владислава Квасова, тюменского бизнесмена Георгия Эргемлидзе, а также пенсионера Николая Павлова.

Прием документов для регистрации кандидатов заканчивается сегодня в 18 часов. В избиркоме уточнили, что Лариса Шакурова пока не сдала документы для регистрации.