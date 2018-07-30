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30.07.2018
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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экономика ;
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Новости
30.07.2018 08:27 Мск (10:27 Екб)
политика | Тюменская область
Четыре кандидата на пост губернатора Тюменской области сдали документы в избирком
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Иван Левченко (2018) | Фото: Избирательная комиссия Тюменской области

Четыре из пяти кандидатов на пост губернатора Тюменской области сдали документы для регистрации в избирком. Подписи не сдала лишь кандидат от "Партии социальной защиты" Лариса Шакурова, передает корреспондент Накануне.RU.

Три кандидата - Александр Моор ("Единая Россия"), Артем Зайцев (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ) - предоставили документы в пятницу. В воскресенье документы в избирком сдал Владимир Пискайкин.

Левченко "номинировал" на пост сенаторов главу отделения КПРФ в Тюменской области Тамару Казанцеву, депутата тюменской облдумы Юрия Юхневича и районного депутата Александра Изотова.

Владимир Пискайкин включил в список банкира Владислава Квасова, тюменского бизнесмена Георгия Эргемлидзе, а также пенсионера Николая Павлова.

Прием документов для регистрации кандидатов заканчивается сегодня в 18 часов. В избиркоме уточнили, что Лариса Шакурова пока не сдала документы для регистрации.

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30.07.2018 08:27 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.07.2018 14:34 Мск
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Четыре кандидата на пост губернатора Тюменской области сдали документы в избирком
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