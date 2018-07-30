Глава украинского МИД назвал Россию "слабой"

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин назвал Россию "слабой" перед "цивилизованным миром".

Такое заявление было сделано им контексте решения Совета Федерации РФ одобрить закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской Империи.

"Вчерашним выпадом в адрес Крыма Россия демонстрирует слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран", — написал министр в Twitter.

По его мнению, с помощью такого "жалкого хода" Москва пытается оправдать свои "сегодняшние преступления".

"Российская Федерация ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве", — добавил Климкин.

Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід:трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому,а цивілізований світ - в міжнародному праві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 июля 2018 г.

Между тем, своего рода попытка поиска аргументов в прошлом ранее была замечена и со стороны Киева. Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Украины Пётр Порошенко, выступая на праздничном мероприятии по случаю Дня Крещения Руси, заявил, что выбор христианства князем Владимиром "одновременно был и выбором европейским". Эти слова были подвергнуты критике российским сенатором Алексеем Пушковым, упрекнувшим украинского лидера в очередном "переписывании истории".