Порошенко назвал Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира

Крещение Руси было также европейским выбором князя Владимира, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщает "Укринформ", такое заявление было сделано во время выступления главы государства на Владимирской горке в Киеве по случаю знаменательной даты. Глава государства напомнил о "судьбоносном выборе", сделанном князем более тысячи лет назад, — о принятии им христианства и обращении страны в веру.

"Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", — подчеркнул Порошенко, отметив, что определяющей составляющей европейской идеи является свобода.

Президент также добавил, что с самого крещения Владимиром Киевской Руси украинский народ консолидируется вокруг духовных идеалов справедливости, милосердия, любви к ближнему, добра и правды.

Слова украинского лидера были подвергнуты критике российским сенатором Алексеем Пушковым, который назвал их очередным "переписыванием истории".

"Крещение Руси не могло быть "европейским выбором" — тогда мыслили в иных категориях, — написал член Совфеда РФ в Twitter. — Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор".

Он также отметил, что в Европе в те времена даже не было такого понятия, как "свобода".