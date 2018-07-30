ВЭФ может собрать лидеров всех стран Северо-Восточной Азии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заинтересован принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Впрочем, окончательное решение еще не принято и будет во многом зависеть от ответа главы КНДР Ким Чен Ына. Если оба лидера все же согласятся одновременно посетить Россию, на одном мероприятии впервые в истории встретятся главы России и всех четырех крупных стран Северо-Восточной Азии: Японии, Китая, Республики Корея и КНДР. Первым участвовать в мероприятии согласился премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом посол Токио в Москве Тоёхиса Кодзуки заявил еще в октябре 2017 года, через месяц после завершения ВЭФ-2017. 19 июля этого года посол России в КНР Андрей Денисов подтвердил, что председатель Си Цзиньпин принял российское приглашение и "станет главным гостем ВЭФ-2018".

О том, что на Восточный экономический форум во Владивосток приглашен Ким Чен Ын, было известно с конца мая этого года. Приглашение приехать в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным северокорейскому лидеру передал глава МИД РФ Сергей Лавров, посетивший Пхеньян с визитом 31 мая. 5 июля помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков заявлял, что глава КНДР еще на приглашение не ответил, но собеседники в Москве выразили высокую степень уверенности в том, что визит состоится. В настоящий момент глава КНДР Ким Чен Ын уже встретился со всеми лидерами государств, традиционно вовлеченных в проблему Корейского полуострова (Китай, США, Южная Корея), кроме глав РФ и Японии. Этот пробел, как утверждается, он хочет восполнить.

Приезд во Владивосток лидеров четырех восточноазиатских стран резко повысит престиж ВЭФ, полагает научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН Иван Зуенко. "Конечно, на первой подобной встрече вряд ли получится достичь каких-то реальных многосторонних договоренностей,— сообщил он. — Но сама по себе такая встреча может впоследствии помочь добиться каких-то конкретных результатов уже на двусторонней основе".

Восточный экономический форум проводится с 2015 года, и основная его цель — привлечь на Дальний Восток инвесторов из Азиатского региона. На него уже несколько раз приезжали высокопоставленные представители Китая, Японии и Южной Кореи, но участие КНДР, если оно все же состоится, переведет общение совсем на другой уровень, полагает эксперт ASAN Institute for Policy Studies Го Мён Хын. "Воздержаться от обсуждения политических вопросов будет невозможно. В центре внимания сразу же окажется проблема Корейского полуострова,— сообщил он. — В такой ситуации разумно было бы обсудить совместную экономическую помощь КНДР в случае денуклеаризации". По словам ученого, в случае, если Северная Корея откроет рынки и с нее будут сняты санкции, больше всего от этого потенциально выигрывают российский Дальний Восток и Яньбянь-Корейский автономный округ Китая.

Стоит отметить, что кооперация между Японией, Южной Кореей и Китаем в целях помощи КНДР уже обсуждалась 8 мая на встрече президентов и премьеров трех стран. Они договорились способствовать экономическому возрождению КНДР в случае, если она откажется от ядерного оружия.

С тем, что КНДР и связанные с ней процессы отвлекут внимание форума от его традиционной повестки, согласен и завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрий Стрельцов. Он, впрочем, полагает, что политическая часть будет обсуждаться "на полях" переговоров в закрытом режиме. "ВЭФ все-таки посвящен экономике, и, я думаю, центральное место займет обсуждение экономических проектов,— заметил он в. — В частности, будут обсуждаться перспективы прокладки железной дороги через Корейский полуостров, проведения линии электропередачи и многое другое". Эксперт также добавил, что, возможно, темой обсуждения может стать и возврат к шестисторонним переговорам по денуклеаризации КНДР, в которых до 2009 года принимали участие все пять стран и США.

Впрочем, такая конфигурация позволяет обсудить и темы, выходящие за рамки корейского урегулирования,— например, общую архитектуру безопасности в Северо-Восточной Азии, напоминает глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. "Это старая идея, которую выдвинули в сентябре 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев и глава КНР Ху Цзиньтао,— напомнил эксперт.— Она подразумевает равную и неделимую безопасность в регионе, то есть учет озабоченностей друг друга в этой сфере".

В этом смысле дискуссия по безопасности во Владивостоке может стать альтернативой формирующемуся четырехстороннему стратегическому диалогу между США, Японией, Австралией и Индией, который продвигается администрацией Дональда Трампа как "союз демократий Индо-Тихоокеанского региона" в противовес Китаю и его союзникам.

О том, что именно повестка безопасности в Азии станет для России в ближайший год ключевой, говорит и тот факт, что в Кремле в этом году впервые всерьез рассматривается вопрос о посещении Владимиром Путиным Восточноазиатского саммита в ноябре. Это мероприятие, проходящее с 2005 года, посвящено обсуждению проблем безопасности в Азиатском регионе и обычно привлекает лидеров США, Китая, стран Юго-Восточной Азии и других заинтересованных государств. С момента присоединения к ВАС России в 2010 году российский лидер ни разу не принимал участия в саммите. Несмотря на то что окончательное решение насчет поездки в Сингапур не принято, по данным источников в Москве, шансы на то, что президент России его в этот раз посетит, очень высоки, пишет "Коммерсант".