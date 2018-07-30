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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
30.07.2018 05:30 Мск (07:30 Екб)
политика | В России | За рубежом
Макфол рассказал, как изменилась его жизнь из-за санкций РФ
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майкл макфол (2013) | Фото:

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, что включение его в санкционные списки Москвы положили конец его научной карьере.

Как сообщает ТАСС, он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет ведёт научную деятельность, большая часть которой касается России.

"Я не могу больше проводить исследований в РФ", — рассказал Макфол в интервью телеканалу MSNBC, добавив, что даже если бы он был исключён из санкционных списков Москвы, то всё равно никогда уже не сможет попасть в Россию, поскольку входит также в "список врагов" высшего руководства страны.

"Моя научная карьера, касающаяся написания [работ] и проведения исследований, <...> окончена", — отметил дипломат. — "Моя жизнь кардинально изменилась", - добавил экс-посол.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Макфол был внесён в список невъездных в Россию. В МИД РФ причиной назвали "целенаправленный ущерб" отношениям Москвы и Вашингтона.

Макфол(2012)|Фото:

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30.07.2018 05:30 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
07:30 Екб

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Макфол рассказал, как изменилась его жизнь из-за санкций РФ
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