Макфол рассказал, как изменилась его жизнь из-за санкций РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, что включение его в санкционные списки Москвы положили конец его научной карьере.

Как сообщает ТАСС, он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет ведёт научную деятельность, большая часть которой касается России.

"Я не могу больше проводить исследований в РФ", — рассказал Макфол в интервью телеканалу MSNBC, добавив, что даже если бы он был исключён из санкционных списков Москвы, то всё равно никогда уже не сможет попасть в Россию, поскольку входит также в "список врагов" высшего руководства страны.

"Моя научная карьера, касающаяся написания [работ] и проведения исследований, <...> окончена", — отметил дипломат. — "Моя жизнь кардинально изменилась", - добавил экс-посол.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Макфол был внесён в список невъездных в Россию. В МИД РФ причиной назвали "целенаправленный ущерб" отношениям Москвы и Вашингтона.