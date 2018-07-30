Медведев выделил 1,3 млрд рублей на модернизацию Ил-96

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому, Объединенной авиастроительной корпорации предоставляются бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд руб. на финансирование объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М.

Как говорится в документе, инвестиции предоставляются в целях последующего взноса в уставный капитал дочернего ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Деньги пойдут на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М. При этом срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год. Предполагаемая стоимость объекта - 1,47 млрд руб.

Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года, на это было направлено 5,9 млрд руб.

Напомним, год назад был представлен макет модернизированного Ил-96-400М. Самолет создается на базе серийного самолета Ил-96, при этом по сравнению с предыдущей версией, транспортные возможности нового лайнера будут расширены за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.