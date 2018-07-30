Трамп сообщил, что работа правительства может быть приостановлена

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу федерального правительства, если демократы проголосуют против законопроекта об охране границ.

"Я буду готов "закрыть" правительство, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство стены [на границе с Мексикой]", — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

По мнению президента США, стране пора перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах мигрантов. "Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну!", — отметил Трамп.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце июля 2017 года палата представителей Конгресса США приняла закон, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Прототипы сооружения начали строиться в городе Сан-Диего в конце сентября прошлого года.

Также напомним, что со стороны Трампа имели место нелицеприятные высказывания о странах третьего мира и прибывающих оттуда в США мигрантах. В частности, в начале января американский лидер несколько таких стран "гадюшниками", что было подвергнуто осуждению правительством Гаити и охарактеризовано как "стереотипное". Позднее Трамп признал, что выбрал "жёсткие слова".