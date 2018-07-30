Совфед одобрил повышение НДС до 20%

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%.

Льготы по данному налогу при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках в размере 10% для соцтоваров: продовольствие, детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Ранее замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба сообщил, что "аграрии попросили, чтобы субсидии из федерального бюджета не облагались НДС", поэтому "правительство пошло на встречу" - соответствующее предложение нашло отражение в законе.

Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальнего Востока - эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 2025 года. На 2019-2024 годы продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22%, сообщает ТАСС.