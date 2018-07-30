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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

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Новости
30.07.2018 02:26 Мск (04:26 Екб)
экономика | В России
Совфед одобрил повышение НДС до 20%
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коллаж, Налог на добавленную стоимость, НДС (2018) | Фото: Накануне.RU

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%.
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Льготы по данному налогу при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках в размере 10% для соцтоваров: продовольствие, детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Ранее замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба сообщил, что "аграрии попросили, чтобы субсидии из федерального бюджета не облагались НДС", поэтому "правительство пошло на встречу" - соответствующее предложение нашло отражение в законе.

Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальнего Востока - эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 2025 года. На 2019-2024 годы продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22%, сообщает ТАСС.

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30.07.2018 02:26 Мск | Денис Линов
04:26 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.07.2018 12:28 Мск
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Совфед одобрил повышение НДС до 20%
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