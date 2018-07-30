Президент Хорватии пригласила Путина посетить Загреб

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пригласила Владимира Путина посетить с государственным визитом Загреб.

По ее мнению, вопросов в двусторонней повестке достаточно. "Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него", — сказала Грабар-Китарович.

Отвечая на вопрос о том, когда такой визит может состояться, президент отметила: "Это зависит от расписаний нас обоих, но как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно". По ее словам, в Хорватии очень ждут Путина.

"Отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата. Помните тот огромный баннер "Спасибо, Россия!"? Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы", — подчеркнула Грабар-Китарович, сообщает РИА "Новости".