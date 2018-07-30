СМИ оценили модернизацию российского танка Т-80

Издание National Interest оценило модернизацию танка Т-80 российского производства.

Как говорится в статье под названием "Т-80 — это не шутка", некоторые эксперты считали танк "тупиковым" оружием, которое нуждается в глобальной переработке, однако его еще рано списывать со счетов, несмотря на появление танка "Армата".

Как считают эксперты издания, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90, так как дизельные двигатели необходимо прогревать около 45 минут при температуре 30 градусов ниже ноля, в то время как Т-80 с газотурбинной силовой установкой готов к бою уже через минуту после запуска.

Автор статьи приходит к выводу, что сообщения о том, что Т-80 устарел, существенно преувеличены, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году был испытан реактивный танк Т-80, который ранее находился в резерве. В настоящее время машина возвращается в войска в варианте Т-80БВМ, унифицированном по прицелам и защите. Это первая в мире серийная бронемашина с газотурбинной силовой установкой со встроенной динамической защитой.