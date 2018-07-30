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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
30.07.2018 01:31 Мск (03:31 Екб)
общество | В России
Сотрудников ФСИН будут воспитывать коллективно
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(2004) | Фото: Накануне.ru

В Федеральной службе исполнения наказаний предложили организовывать общие собрания сотрудников для коллективного обсуждения их работы.
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По словам высокопоставленного сотрудника ФСИН, раньше подобные формы коллективного общения существовали и воспринимались нормально. В качестве примера он привел комсомольские собрания.

"Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально", — заявил он.

По мнению источника, таким образом, в службе могут появиться "и офицерские собрания, и общие собрания, и те же женсоветы, и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками". Проект приказа по воспитательной работе уже есть, добавил сотрудник.

Возможность организации воспитательной работы во ФСИН закреплена в Федеральном законе "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ" и о внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", который вступает в силу с 1 августа, сообщает "Интерфакс".

Напомним, о пытках сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаи применения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.

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30.07.2018 01:31 Мск | Денис Линов
03:31 Екб

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Сотрудников ФСИН будут воспитывать коллективно
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