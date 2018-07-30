Сотрудников ФСИН будут воспитывать коллективно

В Федеральной службе исполнения наказаний предложили организовывать общие собрания сотрудников для коллективного обсуждения их работы.

По словам высокопоставленного сотрудника ФСИН, раньше подобные формы коллективного общения существовали и воспринимались нормально. В качестве примера он привел комсомольские собрания.

"Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально", — заявил он.

По мнению источника, таким образом, в службе могут появиться "и офицерские собрания, и общие собрания, и те же женсоветы, и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками". Проект приказа по воспитательной работе уже есть, добавил сотрудник.

Возможность организации воспитательной работы во ФСИН закреплена в Федеральном законе "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ" и о внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", который вступает в силу с 1 августа, сообщает "Интерфакс".

Напомним, о пытках сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаи применения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.