Фигуранта дела о хищении денег "Роскосмоса" не оказалось в самолете

Адвокат Игорь Третьяков, который обвиняется в хищении 330 млн руб. у госпорпорации "Роскосмос", не вышел из самолета, на котором намеревался прибыть в Москву из Иркутска.

Юрист должен был прибыть рейсом SU1445, однако среди пассажиров его не оказалось, сообщает РИА "Новости".

Напомним, адвокат Игорь Третьяков, которого Следственный комитет объявил в розыск по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина, находится в Иркутской области, на фестивале по аквабайку на озере Байкал.

Ранее по подозрению в мошенничестве правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову. Задержание обоих провели сотрудники ФСБ, в их домах и на предприятии были проведены обыски.