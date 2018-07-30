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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
30.07.2018 00:20 Мск (02:20 Екб)
общество | Центральный ФО
Задержанные организаторы митинга против пенсионной реформы покинули полицию
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повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа, митинг в Коврове (2018) | Фото: Накануне.RU

На задержанных после митинга против повышения пенсионного возраста в Москве составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, они покинули отдел полиции.
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Акция была организована Либертарианской партией. Там сообщили, что все задержанные сотрудниками правоохранительных органов отпущены. Как сообщил зампред партии Кирилл Самодуров, на председателя либертарианцев Сергея Бойко составлен протокол по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее сообщалось, что после митинга против повышения пенсионного возраста на проспекте Сахарова, были задержаны координатор регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Степанов, председатель Либертарианской партии, заявитель мероприятия Бойко и ведущий митинга Чичков, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 28 июля на проспект Сахарова вышли левые силы, а в воскресенье, 29 июля, митинговала Либертарианская партия России, которую поддержал Алексей Навальный. При этом перед сценой собрались различные силы - от "Яблока" до национал-социалистов

Другие новости по темам: митинг, Москва, пенсионная реформа, Либертарианская партия
30.07.2018 00:20 Мск | Денис Линов
02:20 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.07.2018 19:19 Мск
В Москве либертарианцы провели "странный" митинг против пенсионной реформы

Ранее 20.07.2018 18:36 Мск
В Москве 29 июля пройдет митинг Либертарианской партии против повышения пенсионного возраста








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Задержанные организаторы митинга против пенсионной реформы покинули полицию
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