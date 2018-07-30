Задержанные организаторы митинга против пенсионной реформы покинули полицию

На задержанных после митинга против повышения пенсионного возраста в Москве составили протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, они покинули отдел полиции.

Акция была организована Либертарианской партией. Там сообщили, что все задержанные сотрудниками правоохранительных органов отпущены. Как сообщил зампред партии Кирилл Самодуров, на председателя либертарианцев Сергея Бойко составлен протокол по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Ранее сообщалось, что после митинга против повышения пенсионного возраста на проспекте Сахарова, были задержаны координатор регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Степанов, председатель Либертарианской партии, заявитель мероприятия Бойко и ведущий митинга Чичков, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 28 июля на проспект Сахарова вышли левые силы, а в воскресенье, 29 июля, митинговала Либертарианская партия России, которую поддержал Алексей Навальный. При этом перед сценой собрались различные силы - от "Яблока" до национал-социалистов