Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС позволить Турции присоединиться к организации.

По его словам, предложение понравилось лидерам стран - участниц организации, а в особенности Китаю, пишут "Известия". Лидер Турции пояснил, что этот шаг расширил бы возможности его страны в том, что касается развития экономики, инвестиций.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Турецкий лидер сообщил, что отношения Москвы и Анкары развиваются положительно во всех направлениях.

Между тем, сегодня в турецких СМИ появилось заявление Эрдогана о том, что США может лишиться союзника в лице Турции.