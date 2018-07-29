Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС

в этот день
30.07.18
06:26
В Екб.08:26
В Екатеринбурге на митинге повесили депутатскую "доску позора"
Крупное месторождение золота в Сибири отдали китайцам
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
Главное
"Правительство РФ - как древняя Спарта, где немощных скидывали со скал"

Тема дня
"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
Вице-премьер Украины раскритиковал боксера Усика за то, что боем в Москве он подрывает веру в "российскую агрессию"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 3789



Новости
29.07.2018 20:16 Мск (22:16 Екб)
политика | За рубежом
Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Реджеп Тайип Эрдоган (2013) | Фото:ansar.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров стран БРИКС позволить Турции присоединиться к организации.
Читайте также:

По его словам, предложение понравилось лидерам стран - участниц организации, а в особенности Китаю, пишут "Известия". Лидер Турции пояснил, что этот шаг расширил бы возможности его страны в том, что касается развития экономики, инвестиций.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. Турецкий лидер сообщил, что отношения Москвы и Анкары развиваются положительно во всех направлениях.

Между тем, сегодня в турецких СМИ появилось заявление Эрдогана о том, что США может лишиться союзника в лице Турции.

Другие новости по темам: Турция, БРИКС, Реджеп Тайип Эрдоган
29.07.2018 20:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:16 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+