В Москве три сестры 17, 18 и 19 лет зарезали отца из-за "моральных страданий"

В Москве следователи предъявили обвинение троим дочерям в убийстве своего отца.

Девушкам 17, 18 и 19 лет, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу.

На допросе сестры заявили, что у них сложились "неприязненные отношения" с отцом – он на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие будет просить об аресте сестер.