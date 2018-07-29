В Москве либертарианцы провели "странный" митинг против пенсионной реформы

В Москве второй день подряд проходят митинги против пенсионной реформы. 28 июля на проспект Сахарова вышли левые силы, а в воскресенье, 29 июля, митинговала Либертарианская партия России, которую поддержал Алексей Навальный.

При этом перед сценой собрались различные силы - от "Яблока" до национал-социалистов, пишет "МК".

Напомним, ранее стало известно, что митинг КПРФ в эти выходные будет не единственным. Столичная мэрия согласовала проведение акции, заявленной Либертарианской партией. Среди прочих пунктов повестки значилось и неожиданное для либертарианцев несогласие с пенсионной "реформой".

Политолог Константин Калачев рассказал Накануне.RU, что, по его мнению, митинг Либертарианской партии против повышения пенсионного возраста выглядит весьма и весьма странным. "Я прекрасно понимаю всю постановочность этого мероприятия [концерта]. Власть пытается увести протест по другим направлениям, а Либертарианская партия тоже преследует свои цели. Их интересы [власти и партии] совпали", – считает эксперт.

Стоит отметить интересный факт: в программе ЛПР пенсии не предусмотрены совсем, там отмечается необходимость снижения роли государства в жизни общества и полная ликвидация пенсионной системы.

Численность собрания была на порядок меньше митинга коммунистов. По данным столичного ГУ МВД России, в акции приняли участие 2,5 тыс. человек. Сами организаторы заявляют о 4 тысячах. Вчера по самым скромным оценкам всего на проспекте Сахарова собралось больше 10 тыс. человек.