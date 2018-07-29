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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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В Москве либертарианцы провели "странный" митинг против пенсионной реформы
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митинг против пенсионной реформы (2018) | Фото:epa/vostock-photo

В Москве второй день подряд проходят митинги против пенсионной реформы. 28 июля на проспект Сахарова вышли левые силы, а в воскресенье, 29 июля, митинговала Либертарианская партия России, которую поддержал Алексей Навальный.
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При этом перед сценой собрались различные силы - от "Яблока" до национал-социалистов, пишет "МК".

Напомним, ранее стало известно, что митинг КПРФ в эти выходные будет не единственным. Столичная мэрия согласовала проведение акции, заявленной Либертарианской партией. Среди прочих пунктов повестки значилось и неожиданное для либертарианцев несогласие с пенсионной "реформой".

Политолог Константин Калачев рассказал Накануне.RU, что, по его мнению, митинг Либертарианской партии против повышения пенсионного возраста выглядит весьма и весьма странным. "Я прекрасно понимаю всю постановочность этого мероприятия [концерта]. Власть пытается увести протест по другим направлениям, а Либертарианская партия тоже преследует свои цели. Их интересы [власти и партии] совпали", – считает эксперт.

Стоит отметить интересный факт: в программе ЛПР пенсии не предусмотрены совсем, там отмечается необходимость снижения роли государства в жизни общества и полная ликвидация пенсионной системы.

митинг против пенсионной реформы(2018)|Фото:epa/vostock-photo

Численность собрания была на порядок меньше митинга коммунистов. По данным столичного ГУ МВД России, в акции приняли участие 2,5 тыс. человек. Сами организаторы заявляют о 4 тысячах. Вчера по самым скромным оценкам всего на проспекте Сахарова собралось больше 10 тыс. человек.

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29.07.2018 19:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:19 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.07.2018 18:36 Мск
В Москве 29 июля пройдет митинг Либертарианской партии против повышения пенсионного возраста








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В Москве либертарианцы провели "странный" митинг против пенсионной реформы
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