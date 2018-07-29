На Челябинском тракте КамАЗ без тормозов смял Hyundai, а после сбил пешехода

На Челябинском тракте КамАЗ на большой скорости врезался в зад Hyundai Accent, а затем сбил пешехода.

Сообщения о ДТП и фото с места происшествия появляются в соцсетях. По словам очевидцев, автоавария случилась на перекрестке с дорогой на нефтебазу.

Hyundai стоял на светофоре, по пешеходному переходу дорогу переходила женщина. В этот момент КамАЗ влетел в Hyundai, который развернуло на 180 градусов. После грузовик зацепил пешехода.

Свидетели происшествия в группе "ДТП Екатеринбурга" в соцсети "ВКонтакте" рассказывают, что водитель остановился на обочине, выбежал и стал делать пострадавшей женщине непрямой массаж сердца. Однако спасти пешехода не удалось - 51-летняя женщина погибла на месте.

Пассажирку Hyundai доставили в 36-ю больницу - у нее перелом основания черепа и открытая черепно-мозговая травма, сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Главная версия аварии - отказ тормозов у КамАЗа.