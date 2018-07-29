Военные не подтвердили сообщения о столкновении катера с мостом на параде в Петербурге

Издание "Фонтанка" сообщило об инциденте во время проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Якобы десантный катер типа "Серна" врезался в опору Благовещенского моста. По данным издания, его "снесло течением от впереди идущих кораблей". После удара катер самостоятельно отошел от опоры моста и продолжил движение.

Военные опровергли эту информацию. Никаких инцидентов во время Главного военно-морского парада не было, заявили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

Ранее сегодня Владимир Путин принял военно-морской парад, прошедший в Петербурге, в акватории Невы. В этом году в праздничном мероприятии участвовали более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, более 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.