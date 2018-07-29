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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Синод УПЦ поддержал верующих ДНР и ЛНР
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митрополит украинский онуфрий (2014) | Фото:orthodoxy.org.ua

Священный Синод УПЦ обратился к "чадам Церкви, которые проживают в Донбассе и страдают от боевых действий". Об этом говорится в послании по случаю 1030-летия Крещения Руси.

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Отмечается, что Церковь сопереживает и помогает им и будет делать это в дальнейшем.

"Выражаем благодарность архипастырям, пастырям, монашествующим и всем мирянам той части Донбасса, где полыхает пламя войны, за ваше мужество, за пребывание со своей паствой, за терпеливое несение испытаний, которые выпали на вашу долю", - сказано в обращении.

Накануне праздника и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика вмешается в ситуацию на Украине, если Киев начнет религиозную войну. По его словам, к этому подталкивают "заокеанские кукловоды".

"Как глава Луганской Народной Республики ответственно заявляю: если киевский режим развяжет на Украине войну на религиозной почве, мы готовы прийти на помощь нашим братьям по вере, защитить их от религиозного геноцида. Развязанная Киевом война против веры наших предков станет последним преступлением, совершенным кровавым режимом против собственного народа", - говорится в заявлении Пасечника.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 27 июля в Киеве крестный ход УПЦ собрал более 250 тыс. человек, став самым массовым за всю историю. В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко примкнул к шествию раскольников.

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29.07.2018 13:23 Мск | Евгений Чернышёв
15:23 Екб

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Синод УПЦ поддержал верующих ДНР и ЛНР
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