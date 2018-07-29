Синод УПЦ поддержал верующих ДНР и ЛНР

Священный Синод УПЦ обратился к "чадам Церкви, которые проживают в Донбассе и страдают от боевых действий". Об этом говорится в послании по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Отмечается, что Церковь сопереживает и помогает им и будет делать это в дальнейшем.

"Выражаем благодарность архипастырям, пастырям, монашествующим и всем мирянам той части Донбасса, где полыхает пламя войны, за ваше мужество, за пребывание со своей паствой, за терпеливое несение испытаний, которые выпали на вашу долю", - сказано в обращении.

Накануне праздника и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика вмешается в ситуацию на Украине, если Киев начнет религиозную войну. По его словам, к этому подталкивают "заокеанские кукловоды".

"Как глава Луганской Народной Республики ответственно заявляю: если киевский режим развяжет на Украине войну на религиозной почве, мы готовы прийти на помощь нашим братьям по вере, защитить их от религиозного геноцида. Развязанная Киевом война против веры наших предков станет последним преступлением, совершенным кровавым режимом против собственного народа", - говорится в заявлении Пасечника.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 27 июля в Киеве крестный ход УПЦ собрал более 250 тыс. человек, став самым массовым за всю историю. В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко примкнул к шествию раскольников.