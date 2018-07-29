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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти За что расстреляли Николая Второго? За что расстреляли его семью? За что расстреляли слуг? Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых.
27.07.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
29.07.2018 12:59 Мск (14:59 Екб)
политика | В России
Путин поблагодарил моряков ВМФ: Вы высоко держите звание неустрашимого российского флота
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Главный военно-морской парад (2018) | Фото:kremlin.ru

В День ВМФ Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принял военно-морской парад, прошедший в Петербурге, в акватории Невы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, собравшихся на Кронштадтском рейде, и приветствовал их экипажи.

Главный военно-морской парад(2018)|Фото:kremlin.ru

Выступая на параде, Путин заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, а также вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом.

Главный военно-морской парад(2018)|Фото:kremlin.ru

"Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!", - сказал президент.

Главный военно-морской парад(2018)|Фото:kremlin.ru

Отметим, глава государства уже не впервые в новейшей истории принимает парад в Северной столице.

В этом году в праздничном мероприятии участвовали более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

Парад в честь Дня ВМФ сегодня прошел также во Владивостоке. В Севастополе в торжествах принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. В параде было задействовано более 30 боевых кораблей во главе с флагманом Черноморского флота - ракетным крейсером "Москва". Также в нем участвовали подводные лодки, катера, вспомогательные суда и летательные аппараты.

Кроме того, парад в честь Дня ВМФ России прошел в сирийском Тартусе.



Развитие сюжета: Ранее 29.07.2018 13:54 Мск
Военные не подтвердили сообщения о столкновении катера с мостом на параде в Петербурге

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29.07.2018 12:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:59 Екб

подписка на зен

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Путин поблагодарил моряков ВМФ: Вы высоко держите звание неустрашимого российского флота
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