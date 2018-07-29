Путин поблагодарил моряков ВМФ: Вы высоко держите звание неустрашимого российского флота

В День ВМФ Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принял военно-морской парад, прошедший в Петербурге, в акватории Невы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, собравшихся на Кронштадтском рейде, и приветствовал их экипажи.

Выступая на параде, Путин заявил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, а также вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом.

"Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!", - сказал президент.

Отметим, глава государства уже не впервые в новейшей истории принимает парад в Северной столице.

В этом году в праздничном мероприятии участвовали более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

Парад в честь Дня ВМФ сегодня прошел также во Владивостоке. В Севастополе в торжествах принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. В параде было задействовано более 30 боевых кораблей во главе с флагманом Черноморского флота - ракетным крейсером "Москва". Также в нем участвовали подводные лодки, катера, вспомогательные суда и летательные аппараты.

Кроме того, парад в честь Дня ВМФ России прошел в сирийском Тартусе.