17-летнего юношу, напавшего с ножом на полицейского в Москве, проверят на вменяемость

В Москве задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, следствие намерено установить его психическое состояние, для этого задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Днем 27 июля в центре Москвы юноша нанес несколько ударов ножом грудь полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей. По данным медиков, сотрудник полиции находится в стабильно тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Ранее сообщалось о драке полицейских в одном из ресторанов города Павловского Посада. Между посетителями вспыхнула потасовка, после которой один полицейский попал в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами головы, а его оппонент находится в коме. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 111 УК РФ).